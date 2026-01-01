С начала года из Прикамья депортировали 13 мигрантов К ответственности привлекли более 220 человек

Фото: пресс-служба УФСБ по Пермскому краю

В Пермском крае сотрудники УФСБ, ГУ МВД и Росгвардии с января по март провели масштабные проверки мест скопления иностранных граждан. В результате к административной ответственности привлекли 221 нарушителя. Особое внимание уделялось вопросам соблюдения миграционного законодательства и предотвращения нелегальной занятости.

Как сообщили в пресс-службе УФСП по региону, по итогам проверок 13 иностранных граждан были выдворены за пределы РФ, а четырём закрыли въезд в страну. Также одного выходца из Центрально-Азиатского региона лишили гражданства РФ за нарушения.

Отметим, в 2025 году из России было выдворено около 60 тыс. мигрантов, а количество нелегальных мигрантов, включённых в реестр контролируемых лиц, превысило 850 тыс. человек.

