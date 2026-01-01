Пермяков предупредили об аномальной жаре с 1 апреля Повышается риск природных пожаров

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края

По информации Пермского ЦГМС, с 1 по 5 апреля в некоторых районах Пермского края ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 градусов и более.

В связи с прогнозируемыми опасными погодными условиями, Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает соблюдать правила пожарной безопасности: «Будьте особенно осторожны при разведении костров, использовании печей в банях и открытого огня в парках и на сельскохозяйственных угодьях».

При обнаружении пожара нужно немедленно позвонить в пожарную службу по номеру «101» (для мобильных телефонов) или «01» (для стационарных телефонов), указать название объекта, его адрес, место возгорания и свою фамилию.

Также следует эвакуировать людей, а если это безопасно, попытаться потушить пожар на начальной стадии.

Природные пожары могут представлять угрозу для садоводческих товариществ, населённых пунктов и объектов экономики.

