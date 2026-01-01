Приложение «Пермский транспорт» стало доступным при ограничении связи

Архив ИД "Компаньон"

Департамент транспорта Перми сообщил о выходе новой версии приложения «Пермский транспорт». Обновление направлено на улучшение его работы при ограничении мобильного интернета (оно происходит, например, когда в регионе объявляются режимы «Беспилотная опасность» и «Ракетная опасность»).

— Раньше, когда мобильный интернет работал нестабильно, пассажиры часто сталкивались с проблемами в приложении. Разработчики провели необходимые улучшения и провели закрытое тестирование. Теперь обновленная версия доступна для всех пользователей, — пояснили в департаменте.

Обновление уже доступно в магазинах приложений для Android и iOS.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.