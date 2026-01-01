За 30 марта в Пермском крае потушили 11 пожаров

МЧС России по Пермскому краю

За минувшие сутки, 30 марта 2026 года, в Пермском крае потушили 11 возгораний. Три из них произошли в Перми, по одному — в Пермском, Соликамском, Красновишерском, Юрлинском, Нытвенском, Верещагинском, Чернушинском и Горнозаводском муниципальных округах. Жертв нет, однако один человек получил травмы. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Для предотвращения пожаров 30 марта 2026 года в Прикамье работали 187 профилактических групп, насчитывающих 444 человека. Они осмотрели 1725 жилых домов и других объектов, провели инструктаж по пожарной безопасности с 2827 людьми, раздали 2270 информационных листовок.

Жителей и гостей Пермского края просят при первых признаках пожара немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.