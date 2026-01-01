Оборот общепита в Прикамье за январь-февраль составил 8,8 млрд рублей Розничный товарооборот вырос на 1,2%

Константин Долгановский

В Пермском крае за январь-февраль 2026 года розничный товарооборот достиг 143,4 млрд руб., увеличившись на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в сопоставимых ценах, сообщает Пермьстат.

Структура оборота розничной торговли была равномерно распределена между непродовольственными товарами (50%) и продуктами питания, включая напитки и табачные изделия (50%).

Основной вклад в розничный оборот края в январе-феврале 2026 года (98,7%) внесли торговые организации и индивидуальные предприниматели, работающие вне рынков. Доля продаж на розничных рынках и ярмарках составила всего 1,3%.

Оборот предприятий общественного питания в Пермском крае за этот период составил 8,8 млрд руб., что сопоставимо с уровнем прошлого года.

На 1 марта 2026 года товарные запасы в розничной торговле края достигли 54,9 млрд руб., что обеспечивает 40 дней торговли.





