Цены на новостройки в Перми в первом квартале выросли на 1,7% Средний лот достиг в цене почти 8,3 млн рублей

Константин Долгановский

Эксперты федерального портала «Мир квартир» проанализировали ситуацию на рынке новостроек за первый квартал текущего года. Из-за низкой активности покупателей и отсутствия существенных изменений в ипотечных ставках и государственных льготных программах рост цен оказался незначительным.

Исследование охватило 70 крупных городов страны. В среднем по всем исследованным городам цена квадратного метра на первичном рынке выросла на 1,6%, до 158 648 руб., а средняя стоимость квартиры — на 2,6%, до 8 305 239 руб.

В Перми квадратный метр подорожал на 2,2%, до 162 673 руб., а лот — на 1,7%, до 8 261 819 руб.

Наиболее заметное повышение цены квадратного метра зафиксировано в Барнауле (+13,2%), Грозном (+13%) и Нижнем Тагиле (+12,2%). Самое заметное снижение стоимости произошло в Уфе (—5,6%), Кирове (—5,1%) и Ростове-на-Дону (—4,8%).

Наибольший рост цен на квартиры отмечен в Грозном (+16,1%), Барнауле (+15,8%) и Нижнем Тагиле (+14,6%). Самое значительное снижение зафиксировано в Краснодаре (—4,1%), Кирове (—3,4%) и Ростове-на-Дону (—3,3%).

Предложение на рынке в первом квартале сократилось на 32%.

Анализируя динамику, эксперты пришли к выводу: первичный рынок продолжает оставаться в состоянии стагнации.

