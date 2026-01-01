Глава СК потребовал отчёт о расселении аварийного дома в Соликамске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание предоставить отчёт о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов аварийного дома в Соликамске. Об этом пишет «Рифей».

Двухэтажный дом, возведенный в 1949 году, находится в аварийном состоянии. В августе 2022 года произошло обрушение межэтажных перекрытий в одной из квартир, что привело к отключению электроэнергии, газа и водоснабжения. Для укрепления конструкции чердака были установлены подпорки.

В 2023 году дом был признан аварийным. Однако до сих пор не было предоставлено благоустроенное жилье для его жильцов. Расселение запланировано только на 2030 год.

В связи с этим нерасселением было возбуждено уголовное дело.

