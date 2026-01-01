Долю в пермской сети зоомагазинов «Бонифаций» получит федеральный холдинг Сделка будет завершена в 2026 году

Максим Артамонов

Группа компаний «Симбио», специализирующаяся на продаже ветеринарных препаратов, кормовых добавок и кормов для животных, планирует приобрести долю в пермской сети зоомагазинов «Бонифаций». Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», сделка будет завершена в 2026 году.

На данный момент сеть «Бонифаций» находится под управлением предпринимателя Александра Пыхтеева. В будущем, с приходом нового совладельца, «Бонифаций» намерена обновить ассортимент товаров и оптимизировать внутренние процессы для повышения уровня обслуживания.

В Перми работает 15 магазинов сети «Бонифаций».

Группа компаний «Симбио» была основана в 2009 году. Структурно холдинг состоит из нескольких компаний: ООО «Симбио» (Москва), АО «Уралбио­вет» (Екатеринбург) и ООО «Сибагро Трейд» (Новосибирск).

