Жителя Березников осудят за ДТП с автобусом, где погибли два человека А один получил травмы

Прокуратура Пермского края

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя города Березники. Ему инкриминируют управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели двух человек и причинению тяжкого вреда здоровью третьего.

Согласно материалам следствия, в августе прошлого года ночью обвиняемый, будучи пьяным, управлял автомобилем «ВАЗ-21102», в салоне которого находились ещё шесть человек. На большой скорости, не справившись с управлением на мокрой дороге, он въехал в стоящий автобус «Мерседес Бенц». В результате аварии двое пассажиров — молодой человек и девушка — погибли от полученных травм. Ещё одна девушка, находившаяся в автомобиле, получила повреждения головы, грудной клетки и позвоночника, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Дело передано в суд.

