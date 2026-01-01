Синоптики пообещали жителям Прикамья тёплый апрель Но на фоне рекордов марта он может показаться прохладным

Алёна Бронникова

Долгосрочные прогнозы синоптиков обещают тёплый апрель в Пермском крае. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ, добавив, что это будет уже четвертый подряд тёплый апрель, поскольку в 2023-2025 годах апрель тоже был теплее нормы (за исключением 2025 года на севере края).

По данным Северо-Евразийского климатического центра и Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ЕЦСПП), в Пермском крае апрель будет теплее нормы на 1-2 градуса, а на севере и востоке — более чем на 2 градуса. Это распределение противоположно тому, что наблюдалось с декабря по первую половину марта, когда на севере и востоке Урала были сильные морозы, а на юге и западе их почти не было.

Средняя температура воздуха в апреле в Пермском крае может быть близка к прошлогодней, но распределение аномалий по территории будет отличаться (апрель 2025 года был теплее на юге края).

Количество осадков ожидается около климатической нормы. Сухой период продолжится до конца недели, значительные осадки вероятны во второй пятидневке месяца. В дальнейшем большого количества ясных дней в апреле не предвидится. На фоне рекордно теплого марта и первых дней апреля такая погода будет казаться прохладной.

Месяц начинается с продолжения серии температурных рекордов. Пик волны тепла придется на 2-3 апреля, когда средняя температура воздуха в крае будет выше нормы на 10 градусов. 2 апреля температура по югу или востоку края, а возможно, и в районе Перми, может достигнуть +20 градусов (рекордно рано в истории наблюдений).

Однако в выходные будет преобладать уже облачная погода с вероятностью дождей на большей части края, при этом температура останется выше нормы. 4 апреля возможны первые грозы. А в воскресенье днём похолодает до +5…+7 градусов.

Во второй пятидневке апреля возможны значительные осадки в виде дождя, а затем и мокрого снега. Однако в среднем температура будет выше нормы на 2-3 градуса благодаря теплым ночам. Ожидается активное таяние снега и развитие половодья, что может вызвать значительный рост уровней воды в реках. В целом ожидается растянутое во времени формирование половодья без резких пиков, но раньше нормы.

Далее, по данным ЕЦСПП, средняя температура воздуха в Прикамье будет сохраняться на 1-2°С выше нормы, по югу края возможно около нормы. Выносы тепла возможны, но вряд ли они будут длительными. В то же время и предпосылок для сильных похолоданий тоже пока нет.

