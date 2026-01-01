В Пермском крае побит рекорд максимальной температуры в марте Теперь он составляет почти +20 градусов

фото: минтербез Пермского края

В понедельник, 30 марта, в Пермском крае зафиксирован рекордный показатель температуры воздуха в марте. В Чернушке температура поднялась до +19,7°С, что на 2,3° превышает предыдущий мартовский рекорд для региона, установленный в Вае 27 марта 2008 года и составлявший +17,4°. В Перми также был установлен суточный температурный рекорд в +14,3°. Таким образом, март уже стал рекордным по числу температурных максимумов. Об этом сообщили в ГИС-центре ПГНИУ.

В разных районах края были отмечены следующие высокие температуры: в Чернушке +19,7°, в Лысьве +17,7°, в Осе +17,7°, в Ножовке +16°, в Кунгуре +15,8°. На остальной территории края температура колебалась от +11° до +15°.

