В пермском аэропорту застряли десятки пассажиров Задерживаются рейсы в Санкт-Петербург, Калининград и МинВоды

АО «Международный аэропорт «Пермь»

В аэропорту Большое Савино задерживаются рейсы из Санкт-Петербурга, Калининграда, Махачкалы и Усинска. Эта информация следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Так, рейс ДР 569 из Северной столицы по расписанию должен был прибыть в Пермь 04:05, но сейчас расчётное время — 13:25.

Борт N4 884 из Калининграда прибудет столицу Прикамья в 13:35 вместо 06:20. Рейс А4 4027 из Махачкалы в 15:15 (по расписанию — 13:45), а самолёт из Усинска (ЮВ 240) задерживается на десять минут и прилетит в 14:20 вместо 14:10.

В связи с задержкой рейсов на прилет пассажиры с опозданием отправятся из Перми в Санкт-Петербург (задержка 8,5 часов) и Калининград (7 часов 40 минут). Также с опозданием вылетит борт до Минеральных Вод (рейс А4 6018) — в 16:10 вместо 14:45.

Отметим, задержки рейсов в пермском аэропорту происходят уже второй день подряд на фоне атаки украинских БПЛА на регионы Европейской части России.

