В Перми средняя площадь квартир в новостройках сократилась Она уже меньше психологической отметки в 50 квадратных метров

Дмитрий Енцов

Рынок новостроек Перми переживает значительные изменения. Средняя площадь квартир уменьшилась до 48,5 кв. м, что значительно ниже общепринятой психологической отметки в 50 кв. м. По словам экспертов «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы», большинство предложений сосредоточено в сегменте компактного жилья, а квартиры площадью более 60 кв. м. становятся всё более редким явлением.

Анализ рынка показывает, что основная масса квартир в новостройках Перми не превышает 49,1 кв. м, с минимальным значением в 44,6 кв. м. Более просторные варианты, такие как квартиры от 73 до 74 кв. м, встречаются крайне редко, а квартиры площадью от 80 до 98,3 кв. м практически отсутствуют на рынке.

Схожая тенденция наблюдается и в других городах Пермского края. В Краснокамске средняя площадь квартир составляет 52,5 кв. м, в Чайковском — 55,5 кв. м, а в Березниках — 60,8 кв. м. Несмотря на некоторые различия, общий тренд на уменьшение площади квартир остаётся неизменным.

Основной причиной снижения средней площади квартир является стремление сохранить доступную стоимость жилья. Девелоперы оптимизируют планировку, сокращая метраж, чтобы удержать цены в пределах бюджета покупателей. Это приводит к тому, что покупатели всё чаще выбирают компактные варианты, даже если изначально планировали приобрести более просторные квартиры.

Таким образом, на рынке новостроек Перми формируется новая норма: квартиры площадью до 50 кв. м становятся стандартом, а более крупные варианты переходят в категорию эксклюзивного предложения.

