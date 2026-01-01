Похороны погибшего на СВО дзюдоиста из Прикамья пройдут 1 апреля Александр Ляпота был убит почти год назад при обороне Курской области

В ходе специальной военной операции погиб дзюдоист, житель Чайковского округа Александр Ляпота. Об этом сообщили в Федерации дзюдо Пермского края со ссылкой на родственников мужчины.

Александр неоднократно участвовал в боевых действиях в Сирии и на Украине, где служил командиром штурмового отделения. Его жизнь трагически оборвалась 28 мая 2025 года при обороне Курской области.

Почти год близкие верили, что Александр жив.

Прощание с военнослужащим состоится 1 апреля 2026 года с 11:00 в ритуальном зале (ул. Вокзальная, 12а). Отпевание пройдёт в храме Святого великомученика Георгия Победоносца в 12:00.

