Пермский завод силикатных панелей увеличил прибыль вдвое Выручка выросла на 1,2 млрд рублей

Пресс-служба АО «ПЗСП»

АО «ПЗСП» опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 171,8 млн руб., что на 93,2% больше, чем в предыдущем году (в 2022-м — 88,9 млн руб.). Выручка увеличилась до 6,446 млрд руб., тогда как в 2022 году она была 5,204 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 12,8% и достигла 5,269 млрд руб.

Представители ПЗСП рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что рост прибыли связан с увеличением объёмов строительства, открытием эскроу-счетов и запуском новых проектов.

АО «ПЗСП» основано в 1963 году, занимается жилищным строительством и производством материалов для высотных и малоэтажных зданий. Компания входит в тройку крупнейших застройщиков Перми и является ведущим региональным производителем газобетона. На начало года компания возводит 345 тыс. кв. м жилья, что составляет 17,4% от всего объёма жилищного строительства в регионе.

Генеральный директор АО «ПЗСП» — Евгений Дёмкин, он возглавил компанию в 2020 году. 75% акций принадлежат Евгению Дёмкину, оставшийся 25% — его матери Валентине Дёмкиной. Председатель совета директоров АО «ПЗСП» — Алексей Дёмкин, бывший мэр Перми и брат Евгения Дёмкина.









Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.