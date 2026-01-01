Пермский завод силикатных панелей увеличил прибыль вдвое
Выручка выросла на 1,2 млрд рублей
АО «ПЗСП» опубликовало финансовые результаты за 2025 год. Чистая прибыль компании составила 171,8 млн руб., что на 93,2% больше, чем в предыдущем году (в 2022-м — 88,9 млн руб.). Выручка увеличилась до 6,446 млрд руб., тогда как в 2022 году она была 5,204 млрд руб. Себестоимость продаж выросла на 12,8% и достигла 5,269 млрд руб.
Представители ПЗСП рассказали изданию «Коммерсантъ-Прикамье», что рост прибыли связан с увеличением объёмов строительства, открытием эскроу-счетов и запуском новых проектов.
АО «ПЗСП» основано в 1963 году, занимается жилищным строительством и производством материалов для высотных и малоэтажных зданий. Компания входит в тройку крупнейших застройщиков Перми и является ведущим региональным производителем газобетона. На начало года компания возводит 345 тыс. кв. м жилья, что составляет 17,4% от всего объёма жилищного строительства в регионе.
Генеральный директор АО «ПЗСП» — Евгений Дёмкин, он возглавил компанию в 2020 году. 75% акций принадлежат Евгению Дёмкину, оставшийся 25% — его матери Валентине Дёмкиной. Председатель совета директоров АО «ПЗСП» — Алексей Дёмкин, бывший мэр Перми и брат Евгения Дёмкина.
