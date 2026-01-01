Лысьвенский завод эмалированной посуды снизил прибыль в 143 раза Она составила всего 32 тысячи рублей

АО «Лысьвенский завод эмалированной посуды» (ЛЗЭП) опубликовало финансовые результаты за 2025 год: чистая прибыль составила 32 тыс. руб. В предыдущем году этот показатель был 4,586 млн руб., а в 2023-м — 98 млн руб.

При этом выручка ЛЗЭП в 2025 году снизилась до 1,485 млрд руб., годом ранее она составила 1,642 млрд руб.

Лысьвенский завод эмалированной посуды был основан в 1913 году, в настоящее время входит в ООО «Промышленная группа "Линрог"». В ассортименте завода представлена стальная эмалированная посуда, фурнитура, мойки и пр. — всего более 100 наименований изделий. Большинство операций производится вручную.

Директором предприятия является Антон Щигарев, 100% акций завода на 31 декабря 2025 года принадлежало Андрею Туневу.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.