В Перми 48% жителей заявили, что их квартиры нуждаются в ремонте В топ-3 востребованных специалистов входят сантехники, электрики и сборщики мебели

Константин Долгановский

По данным масштабного опроса «Авито Услуг» и «Авито Рекламы», в котором приняли участие 10 тыс. россиян, в Перми 48% респондентов отметили, что их жильё нуждается в обновлении — будь то косметический, капитальный или частичный ремонт. При этом столько же опрошенных считают, что ремонт им не требуется. Такие данные «Новому компаньону» предоставили в пресс-службе компании.

Эксперты отмечают, что потребность в обновлении интерьера в Перми находится на среднем уровне по стране, а жители города подходят к вопросам ремонта рационально и взвешенно.

Среди тех, кто видит необходимость в изменениях, 31% пермяков считают, что им достаточно косметического ремонта. 8% рассматривают более масштабные работы, а 9% уже обновили часть квартиры. При этом 25% респондентов довольны своим интерьером и не планируют изменений, а ещё 23% признают, что некоторые решения устарели, но полноценный ремонт пока не требуется. Это говорит о том, что большинство жителей города предпочитают постепенное обновление жилья.

В топ-3 специалистов, к которым пермяки обращаются или готовы обратиться, входят сантехники (44%), электрики (39%) и сборщики мебели (32%). Также востребованы плиточники, маляры и штукатуры (31%). Востребованность комплексных ремонтных бригад (26%) и дизайнеров интерьера (18%) свидетельствует о стремлении горожан не только к функциональности, но и к эстетике жилья.

При выборе специалистов для ремонта жители Перми активно ориентируются на рекламу. 33% респондентов отмечают, что объявления на сайтах и маркетплейсах влияют на их выбор, 27% — реклама в поисковых системах, 23% — в социальных сетях. В целом 63% опрошенных так или иначе взаимодействуют с онлайн-рекламой при поиске исполнителя. Для рекламодателей это сигнал о важности присутствия в digital-пространстве.

Наиболее популярными стилями интерьера среди пермяков стали современные решения (24%), минимализм и скандинавский стиль (22%), а также практичный интерьер (20%). Классика и «евроремонт» сохраняют стабильный спрос (по 17%). При этом большинство жителей города подходят к ремонту рационально: 15% готовы вложить до 1 млн руб., а сумму свыше рассматривают только 10%. Для пермяков по-прежнему важны цена, качество и предсказуемость расходов.

Аналитики отмечают, что спрос на профессиональных исполнителей в Перми сохраняется: такой подход помогает избежать лишних трат и уложиться в намеченный бюджет. Большинство жителей города либо полностью полагаются на мастеров (12%), либо используют смешанный подход — часть работ выполняют самостоятельно, а сложные этапы доверяют профессионалам (51%). Это позволяет достичь оптимального баланса между затратами и качеством ремонта.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.