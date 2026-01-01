В Пермском крае 31 марта на два часа вводили режим ракетной опасности Он был снят в 6 часов утра

фото: МКУ ГМО СК «Управление ГОЧС»

В Пермском крае в 4:18 утра 31 марта минтербез региона разослал сообщения о введении в Прикамье режима ракетной опасности.

Жителям, находящимся в зданиях, посоветовали переместиться на нижние этажи, в подвалы или паркинги, запретили пользоваться лифтом. Другой вариант — найти для укрытия помещение без окон. Людям на улице посоветовали укрыться в ближайшем здании или подземном переходе.

В минтербезе напомнили, что на экстренный случай гражданам нужно иметь аварийный набор: воду, пищу, медикаменты, фонарик и документы.

Режим ракетной опасности был снят в Пермском крае в 6:07.





