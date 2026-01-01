Пермский «Молот» выиграл у «Горняка» в четвертом матче серии Автором победного гола стал нападающий Владимир Шлыков

В понедельник, 30 марта, пермский «Молот» одержал победу над «Горняком» из Верхней Пышмы со счётом 3:2.

В первом периоде «Молот» контролировал игру, забросив два гола. Авторами шайб стали Виктор Пластинин и Павел Щербаков. Однако за пять минут до конца периода «Горняк» сократил отставание до минимума — 2:1.

Во втором периоде зрители увидели лишь одну заброшенную шайбу, которая оказалась в воротах «Молота» и позволила гостям сравнять счёт.

Третий период завершился без голов.

Победу пермской команде принёс гол в овертайме, автором которого стал нападающий Владимир Шлыков.

Серия 1/8 финала Высшей хоккейной лиги продолжается, и пока «Горняк» ведёт со счётом 3:1. Следующий матч пройдёт в Верхней Пышме. Напомним, для выхода в следующий круг одной их команд необходимо одержать четыре победы.

