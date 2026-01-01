В Перми директор коммерческой фирмы задержан за дачу крупной взятки Он платил должностному лицу одной из школ города за заключение договоров

Константин Долгановский

В Перми задержан руководитель коммерческой организации, подозреваемый в передаче взятки в крупном размере, об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

По данным следствия, с 26 октября 2022 года по 15 апреля 2025 года он передал не менее 458 тыс. руб. должностному лицу одной из школ города за заключение договоров на комплексное обслуживание здания и подписание актов выполненных работ.

Преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермскому краю.

Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу; в ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение.

Расследование уголовного дела продолжается.

