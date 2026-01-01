Глава Индустриального района Перми отменил снос магазина на Нагорном

Глава администрации Индустриального района Перми издал распоряжение, отменяющее его собственный приказ от 18 марта 2026 года о демонтаже торгового объекта по ул. Леонова, 64.

В приказе говорилось, что магазин установлен самовольно. Однако позже выяснилось, что объект находится на территории, принадлежащей жильцам многоквартирного дома.

Поэтому, согласно правилам, установленным Пермской городской думой, снос магазина отменили.

Контроль выполнения распоряжения возложен на первого заместителя главы районной администрации.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.