Квадратный метр на вторичном рынке жилья в Перми подорожал за год на 14% Рост за месяц составил 4% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно данным платформы «Авито Недвижимость», в феврале 2026 года на вторичном рынке жилья средняя цена предложения по России выросла на 7% по сравнению с прошлым годом и на 3% по сравнению с январём 2026 года, достигнув 160,6 тыс. руб. за квадратный метр.

Наименьшая средняя стоимость квадратного метра среди городов-миллионников в феврале 2026 года была зафиксирована в Волгограде (105 тыс. руб.), Челябинске (112 тыс. руб.), Воронеже (114 тыс. руб.) и Омске (115 тыс. руб.). Самые высокие средние цены отмечались в Москве (598 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (274 тыс. руб.).

В Перми средняя стоимость квадратного метра составила 125 тыс. руб. (+14% за год, +4% за месяц).

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.