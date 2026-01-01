Крупный производитель мебели в Пермском крае снизил прибыль в 22 раза Выручка компании составила 107 млн рублей

АО «Юговская мебельная фабрика», которое является одним из крупнейших в Пермском крае производителей мебели, обнародовало финансовые показатели. В 2025 году предприятие почти в 22 раза уменьшило чистую прибыль: она составила 498 тыс. руб., тогда как по итогам 2024 года было 10 млн 939 тыс. руб.

Выручка компании составила 107 млн 190 тыс. руб. Годом ранее выручка была чуть меньше 105 млн 82 тыс. руб.

Юговская фабрика была основана в 1993 году. Специализируется на выпуске мебели для детских садов, школ, офисов и других социальных учреждений Перми и Пермского края. В производстве продукции предприятие использует материалы и фурнитуру ведущих российских производителей. Расположена в п. Юг, по ул. Пролетарской, 2. Директор — Михаил Полежаев. Среднесписочная численность работников — 45 человек.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.