В Прикамье создадут макет Кудымкарского городища И снимут о нём фильм

фото: АНО «АРТкад»

АНО «АРТкад» при поддержке учёных, музейных работников и специалистов Коми-Пермяцкого государственного архива приступили к реализации проекта «Изъюр — Кудымкарское городище».

Памятник археологии федерального значения расположен на высоком мысу Изъюр над р. Кувой. Городище существовало на этом месте с IX по XIII век нашей эры. Его основатели принадлежали к ломоватовской археологической культуре, известной как чудь, от которой до нас дошли культовые металлические предметы пермского звериного стиля.

Даже после того, как городище утратило оборонительную функцию, его жители не покинули это место. Постепенно поселение разрослось, превратившись в город, а городище стало его историческим центром. С одной стороны, это хорошо, говорят исследователи, но с другой — территория бывшего городища занята частной застройкой и недоступна для археологических изысканий. Это мешает учёным составить представление о первоначальном облике поселения, его площади, историческом ландшафте и других особенностях.

Большинство нынешних жителей Кудымкара не знают о существовании городища, которое дало начало их городу, о его многовековой истории и находках, сделанных археологами. Эти находки помогают понять мировоззрение и культуру средневекового населения городища и его окрестностей.

фото: АНО «АРТкад»

Проект «Изъюр — Кудымкарское городище» направлен на реконструкцию облика городища и популяризацию знаний о его истории, основателях, жителях, быте и культуре в разные века. Проект поможет местным жителям лучше узнать свой город, а гостям Кудымкара — познакомиться с его богатым культурным и историческим наследием.

В рамках проекта планируется создание настольного макета Кудымкарского городища периода его расцвета (X-XIII вв.); проведение лекториев для детей и взрослых на темы, связанные с историей поселения; организация выставки архивных фотографий и рисунков, посвящённых территории городища; проведение экскурсий на городище с профессиональными гидами; организация викторин для школьников и студентов; создание фильма о городище.

В перспективе проект может стать передвижной экспозицией.

Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

