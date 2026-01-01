Прикамские могулисты вошли в топ-3 на финале Кубка России

Министерство спорта Пермского края

В финале Кубка России по фристайлу в дисциплине могул спортсмены из Пермского края заняли призовые места. Соревнования прошли на горнолыжном курорте "Горная Саланга" в Кемеровской области.

Валерия Шуклина стала победительницей в индивидуальном могуле и серебряным призёром в парном. После всех этапов Кубка она заняла второе место, уступив Алисе Брюхановой из Томской области 15 баллов.

Артём Шульдяков завоевал бронзу в индивидуальном могуле и серебро в парном турнире. Юлия Семенюк также стала бронзовым призёром в парном могуле.

Как сообщили в минспорта региона, все спортсмены тренируются в спортивной школе олимпийского резерва «Огонёк» им. Л.Д. Постникова под руководством тренеров Михаила Киреева, Никиты Брагина и Сергея Лазаренко.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.