Пермяков предупредили о повышении уровня пыльцы ольхи в воздухе
По данным «Яндекс Погоды», в Перми в воздухе появилась пыльца ольхи, являющаяся аллергеном для чувствительных к ней людей.
На этой неделе ожидается умеренная концентрация пыльцы ольхи с 30 марта по 1 апреля, а также с 3 по 4 апреля; высокая активность пыльцы будет 2 и 5 апреля.
Пыльца березы (ещё один из сильных аллергенов) в воздухе пока не зафиксирована.
Медики рекомендуют людям с аллергией закрывать окна, ежедневно проводить влажную уборку, использовать солнцезащитные очки на улице и умываться после возвращения домой.
