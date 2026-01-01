Пермяков предупредили о повышении уровня пыльцы ольхи в воздухе Она является аллергеном

фото в сервисе «Яндекс Погода»

По данным «Яндекс Погоды», в Перми в воздухе появилась пыльца ольхи, являющаяся аллергеном для чувствительных к ней людей.

На этой неделе ожидается умеренная концентрация пыльцы ольхи с 30 марта по 1 апреля, а также с 3 по 4 апреля; высокая активность пыльцы будет 2 и 5 апреля.

Пыльца березы (ещё один из сильных аллергенов) в воздухе пока не зафиксирована.

Медики рекомендуют людям с аллергией закрывать окна, ежедневно проводить влажную уборку, использовать солнцезащитные очки на улице и умываться после возвращения домой.

