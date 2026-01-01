МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях в Прикамье 31 марта

Согласно данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ «Уральское УГМС», в ночь и утром 31 марта в отдельных районах Пермского края на дорогах может образоваться гололедица.

В ГУ МЧС по региону предупреждают, что из-за ожидаемых погодных условий возможны обрывы линий электропередачи, сбои в работе жилищно-коммунальных систем, заторы и рост числа дорожно-транспортных происшествий.

Рекомендуется избегать нахождения вблизи деревьев, линий электропередачи и слабо укреплённых конструкций, а также не парковать автомобили рядом с ними.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, избегать резких манёвров и торможений, а также учитывать состояние дорожного покрытия. Пешеходам необходимо быть внимательными при переходе проезжей части.









Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.