За неделю в ДТП в Перми пострадали 9 человек Задержаны 44 пьяных водителя

Константин Долгановский

С 23 по 29 марта 2026 года в Перми произошло девять дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали девять человек, включая двух несовершеннолетних, сообщает городская ГАИ.

Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали 1638 нарушений правил дорожного движения. 44 водителя были уличены в управлении транспортным средством в состоянии опьянения (шестеро сели за руль повторно в нетрезвом виде), 43 водителя управляли автомобилем без водительских прав.

Также было выявлено 22 нарушения правил выезда на встречную полосу, 138 случаев непредоставления преимущества пешеходам, 98 нарушений правил дорожного движения пешеходами и 50 нарушений правил перевозки детей.

Госавтоинспекция напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также о важности обеспечения собственной безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

