Пермяк завоевал бронзовую медаль на соревнованиях ПФО по самбо

Сергей Мершин

В Нижнем Новгороде прошли соревнования по самбо, в которых приняли участие около 120 студентов из 16 вузов России. Сборную Пермского края представляла команда ПНИПУ. Студент четвертого курса горно-нефтяного факультета Никита Батин занял третье место в весовой категории свыше 98 кг.

Турнир был организован в память о заслуженном тренере СССР, профессоре Евгении Чумакове.

Соревнования проходили по олимпийской системе. Самбисты взвешивались и затем распределялись по подгруппам для поединков.

«Я рад, что занял третье место, но самое важное — я отобрался на межвузовский чемпионат России. Это отличная возможность показать себя, и я намерен выступить там намного лучше. Сейчас я активно готовлюсь к предстоящим боям», — рассказал Никита Батин.

Спортсмен получил не только бронзовую медаль, но и путевку на финальные соревнования России, которые состоятся в Москве с 16 по 19 апреля. На этом этапе он будет представлять Приволжский федеральный округ и бороться за звание абсолютного чемпиона страны.

Кроме Никиты, в состав сборной Пермского края вошли Глеб Рылов и Тимофей Опарин, которые заняли пятые места в весовых категориях 79 и 88 кг соответственно.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.