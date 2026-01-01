После осквернения Вечного огня в Перми возбудили уголовное дело

Пермский краеведческий музей

В Перми возбуждено уголовное дело после осквернения памятника. По поручению руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина следователем Мотовилихинского района Перми возбуждено уголовное дело по ст. 243.4 УК РФ, ч. 2. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Ранее в соцсетях появилось сообщение, что подростки (на фото было видно трёх девушек) сжигали ветки на территории мемориального комплекса на горе Вышка, который является объектом культурного наследия народов РФ регионального значения. Они также вели себя неподобающим образом рядом с «Огнём вечной славы». Эту информацию растиражировали СМИ.

Сейчас правоохранительные органы ищут подозреваемых, опрашивают свидетелей и проводят другие следственные мероприятия, чтобы установить все детали произошедшего.

Расследование дела продолжается.

