Пермские пляжи начнут работать с 1 июня Они будут открыты до 14 октября

Пляж КамГЭС

Анна Брюханова

Власти Перми решили изменить график работы официальных пляжей. Теперь сезон начнётся не с середины июня, как было раньше, а с 1 июня. Завершится сезон 14 октября, а не в конце августа. Соответствующий проект постановления мэра Перми Эдуарда Соснина опубликован на сайте администрации. Документ до 5 апреля проходит независимую антикоррупционную экспертизу.

«Установить ежегодную продолжительность периода эксплуатации организованных мест отдыха людей у воды на территории Перми с 1 июня по 14 октября», — говорится в документе.

С матросами-спасателями заключат срочные трудовые договоры с 1 июня до 31 августа. В это время они будут дежурить в организованных местах отдыха людей у воды с 1 июня по 31 августа.

В этом году официально разрешено купаться на четырёх пляжах:

— у Коммунального моста;

— на Мотовилихинском пруду;

— около КамГЭС;

— в Новых Лядах.

Контроль исполнения постановления будет возложен на заместителя главы города Дмитрия Галиханова.

Перед открытием пляжи традиционно проверяют специалисты МЧС и Роспотребнадзора: они оценивают качество воды и песка, состояние дна, наличие спасательных постов. В течение лета безопасность отдыхающих обеспечивают более 70 спасателей.

