В марте в Перми упала в цене аренда двухкомнатных квартир Средняя стоимость составила 32,8 тысячи рублей

Константин Долгановский

В марте 2026 года средняя стоимость аренды двухкомнатной квартиры в Перми составила 32,8 тыс. руб. За квартал ставка снизилась на 8,6%, а по сравнению с мартом прошлого года — на 5,2%. При этом за однокомнатные квартиры в столице Прикамья средняя ставка составила 26,1 тыс руб. Снижение за квартал составило 0,8%, а за год — 1,9%. Эти данные по запросу «Нового компаньона» предоставили аналитики цифровой платформы «Циан».

По данным экспертов, снижение цен связано с сезонным спадом спроса и высоким уровнем предложения на рынке. После резкого роста ставок летом и осенью прошлого года, в начале 2026 года рынок вернулся к более спокойным значениям. В целом по России за первый квартал аренда двухкомнатных квартир подешевела на 2,2%, а в 30 из 40 крупных городов зафиксирована отрицательная динамика.

В Перми особенно заметно снижение ставок на двухкомнатные квартиры — это один из лидеров по удешевлению аренды в стране. Среди причин — высокий уровень цен последних лет, который не всегда соответствует доходам населения, и конкуренция среди арендодателей.

В целом по стране годовой рост аренды также замедлился: сейчас двухкомнатные квартиры в среднем на 1% дешевле, чем год назад, а уверенного повышения ставок, характерного для прошлых лет, не наблюдается. С учётом инфляции можно говорить о реальном снижении цен на аренду жилья.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.