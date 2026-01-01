В Перми возбудили уголовное дело о халатности из-за отсутствия ремонта в школе №7

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный комитет России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) после публикаций в СМИ о нарушениях прав на доступное образование учащихся школы № 7 в Перми.

Поводом для возбуждения дела стало обращение родителей, в котором они сообщили о системных проблемах в управлении учебным заведением. В частности, речь идёт об отсутствии ремонта в здании школы, которое является объектом культурного наследия, а также о планах администрации передать новый школьный корпус другому образовательному учреждению.

Следователи Ленинского района Перми проверят изложенные в обращении факты, установят причины и условия, способствовавшие возникновению конфликтной ситуации, и дадут правовую оценку действиям или бездействию должностных лиц.

Расследование уголовного дела продолжается.

