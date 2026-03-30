Строительство фтизиодиспансера в Перми завершится в этом году Поликлинический корпус возводится по шоссе Космонавтов, 160

Фото: соцсети Дмитрия Махонина

Строительство нового корпуса фтизиодиспансера в Перми на финишной прямой. Об этом в своих социальных сетях сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

Поликлинический корпус возводится по ш. Космонавтов, 160. По словам главы региона, строительство объекта завершится в этом году. Корпус будет площадью порядка 6 тыс. кв. м. На сегодняшний день завершились фасадные работы, проводятся внутренняя отделка и установка медицинского оборудования.

Здесь будет современное оборудование, в частности аппараты компьютерной томографии, УЗИ и рентген. Взрослое отделение будет рассчитано на 200 посещений в смену, также тут будут предусмотрены дневной стационар и детская поликлиника.

«Здесь же будет работать кафедра фтизиопульмонологии медуниверситета, а значит, подготовка специалистов будет идти на базе современного медучреждения», — отметил губернатор.

