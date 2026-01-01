На Верещагинском ПРМЗ «Ремпутьмаш» консервируют мощности Пройдёт сокращение сотрудников

фото: газета "Заря"

На Верещагинском ПРМЗ «Ремпутьмаш» введена «тёплая консервация» производственных мощностей. Это связано со значительным снижением заказов на ремонт локомотивов со стороны РЖД. В 2025 году инвестиционная программа РЖД уменьшилась на 40%, а в 2026 году — ещё на 20%. Об этом газете «Заря» сообщил глава Верещагинского округа Сергей Кондратьев.

В таких экономических условиях руководство управляющей компании «СТМ-Сервис», к которой относится Верещагинский завод, решило перевести часть сотрудников вахтовым методом на другие предприятия холдинга, например в Екатеринбург. Некоторые работники будут сокращены, а часть покинут завод по собственному желанию в поисках новой работы.

На последнем заседании оперативного штаба округа по занятости обсуждалась, в частности, консервация Верещагинского ПРМЗ. 41 сотрудник завода уже официально уведомлен о переводе на неполный рабочий день.

Однако руководство холдинга, учитывая опыт консервации других предприятий, надеется на благоприятный исход. Если к осени РЖД разместит новые заказы на ПРМЗ, производство будет быстро восстановлено.

Администрация округа предложила управляющей компании «СТМ-Сервис» оставить один из цехов ПРМЗ в рабочем состоянии. Это поможет снизить социальное напряжение и продемонстрирует готовность холдинга стабилизировать ситуацию.

