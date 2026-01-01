Прокуратура добилась выплат для медработников больницы в Кунгуре

Прокуратура Пермского края

Кунгурская городская прокуратура Пермского края, проверяя соблюдение трудовых прав медицинских работников, установила, что 51 сотруднику ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» не были произведены специальные социальные выплаты из-за отсутствия в названии учреждения указания на обслуживание всего муниципального округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокурор обратился в суд с исками, требуя от ГБУЗ ПК «Кунгурская больница» и отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю включить работников в соответствующий реестр и произвести им выплаты на общую сумму свыше 10 млн руб.

Суд удовлетворил требования прокуратуры, и судебные решения были исполнены. Права медицинских работников были восстановлены.

