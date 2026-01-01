Пермяки считают достойной пенсию в размере 52 100 рублей в месяц В целом по стране россияне считают достойной пенсию на тысячу больше

По результатам опроса SuperJob, жители Перми считают достойной пенсию в размере 52 100 руб. в месяц. В октябре 2025 года этот показатель был ниже: — 48 400 руб., а в феврале 2025-го — 47 700. Об этом пишет газета «Пятница».

В целом по стране россияне считают достойной пенсию в 53 500 руб., что на 7% больше, чем в октябре 2025 года. Мужчины более требовательны к размеру выплат: они назвали сумму в 54 800 руб., в то время как женщины — 52 400.

Россияне старше 45 лет предъявляют самые высокие требования к пенсии — 56 200 руб. Респонденты 35-45 лет готовы довольствоваться 55 800 руб., а молодёжь до 35 лет — 50 800 руб.

Наличие высшего образования влияет на пенсионные ожидания: респонденты с дипломами вузов считают достойной пенсию в 55 800, тогда как обладатели среднего профессионального образования — 52 100 руб.

С ростом текущего дохода увеличиваются и ожидания по размеру пенсии. Те, кто зарабатывает до 100 тыс. руб., считают достойной пенсию в размере 50 800 руб. Люди с доходом от 100 до 150 тыс. — 57 тыс., а те, кто зарабатывает более 150 тыс. руб., — свыше 58 500 руб.

Москва остаётся лидером среди мегаполисов по требованиям к размеру пенсии: жители столицы хотят получать 57 900 руб. в месяц, что на 10% больше, чем в прошлом октябре. Санкт-Петербург занимает второе место с желаемым размером пенсии в 57 600 руб. (+11% за полгода). Третье место — Хабаровск, где достойная пенсия оценивается в 55 400 руб. (+11%).

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.