За наезд автобуса жительница Прикамья отсудила 250 тысяч рублей

Судебные приставы взыскали 250 тыс. руб. в пользу жительницы Соликамска, которая пострадала в ДТП с автобусом.

Автобус ПАЗ сбил гражданку на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшую экстренно госпитализировали, где врачи обнаружили у неё многочисленные травмы: закрытую черепно-мозговую травму, переломы рёбер, ключицы, лопатки и костей таза, травматический шок, разрыв лёгкого и пневмоторакс.

Женщина месяц провела в больнице, после чего началась длительная реабилитация. Из-за ограничений, связанных с травмами, она была вынуждена уволиться с работы на крупном предприятии. Даже спустя время последствия аварии продолжали проявляться в виде проблем с дыханием и хронической боли. В связи с этим она подала иск к автотранспортному предприятию о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил её требования.

На исполнение в отдел судебных приставов по Соликамску и Соликамскому району поступил исполнительный документ о взыскании 250 тыс. руб. Руководство предприятия было уведомлено о возбуждении производства и предупреждено о возможных санкциях в случае затягивания исполнения решения суда. Чтобы избежать ареста активов, организация своевременно выплатила долг, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю.

