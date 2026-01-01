Ученые ПГНИУ проведут акустический мониторинг летучих мышей в Пермском крае

ПГНИУ

Старший преподаватель географического факультета ПГНИУ Дмитрий Слащёв и доцент Физико-математического института Иван Черепанов получили финансирование от Президентского фонда экологических и природоохранных проектов. С 2026 по 2027 годы ученые впервые проведут обширный акустический мониторинг рукокрылых, обитающих в карстовых пещерах региона. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

На территории Пермского края насчитывается множество пещер, однако информация о видовом составе, численности и экологии летучих мышей остается разрозненной. С помощью акустических методов специалисты смогут оценить разнообразие видов, численность популяций и провести экологическую оценку карстовых пещер.

Проект «Акустические исследования видового разнообразия рукокрылых в карстовых ландшафтах Пермского края» будет реализован в сотрудничестве с сотрудниками Горного института ПФИЦ УрО РАН.

Исследования охватят крупнейшие и наиболее посещаемые туристами пещеры Пермского края, а также территории заповедников «Вишерский» и «Басеги» и ландшафтного заказника «Предуралье».

ПГНИУ

«Летучие мыши — одни из самых недооцененных млекопитающих. Из-за предрассудков их часто боятся, хотя они играют важную роль в экосистемах и чутко реагируют на изменения окружающей среды, являясь индикаторами её состояния. Акустические методы позволят нам впервые получить точные данные о видовом составе, численности и предпочтениях животных на обширной территории. Наша цель — не только восполнить пробелы в знаниях об этих удивительных существах, но и способствовать их сохранению», — говорит Дмитрий Слащёв.

Основные результаты проекта включают разработку научно обоснованных рекомендаций по охране карстовых пещер и их обитателей, создание информационного ресурса о рукокрылых Пермского края и организацию просветительских мероприятий для ученых и широкой общественности.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.