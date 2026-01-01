В ходе рейда приставы изъяли у жителя Прикамья иномарку Мужчина задолжал миллион рублей

фото: ГУФССП по Пермскому краю

В Лысьве Пермского края в ходе совместного рейда сотрудников ФССП, ГИБДД и городской администрации был остановлен автомобиль Audi A7. С помощью программы «Дорожный пристав» выяснилось, что владелец иномарки имеет около 50 исполнительных производств на сумму более 1 млн 130 тыс. руб.

Судебный пристав составил акт описи и ареста имущества, а должник пытался помешать процедуре, залезая на эвакуатор и затягивая время. Несмотря на сопротивление, машину погрузили на эвакуатор и увезли на стоянку в Чусовом.

На следующий день мужчина пришёл к судебному приставу и заявил о намерении погасить долг. Ему выдали квитанцию для оплаты. После поступления средств на счёт владельца вернут автомобиль.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Пермскому краю, подобные рейды регулярно проводятся по всему региону. Судебные приставы советуют проверять наличие долгов на сайте ГУФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств» или на Едином портале госуслуг, чтобы избежать проблем на дорогах.

