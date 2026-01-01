Прикамские саночники завоевали медали Чемпионата России

фото: ЦСП ПК

Саночники из Пермского края стали медалистами Чемпионата России 2026 года, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки (ЦСП ПК).

Лев Романов и Владислав Веремеенко из Чусового завоевали серебро в мужских двойках. Матвей Пересторонин из ЦСП ПК занял второе место в одноместных санях среди мужчин.

Ксения Шамова из ЦСП ПК показала отличный результат и стала серебряной призёркой среди женщин. Валерия Оборина и Полина Старкова из Чусовского также отличились, завоевав бронзу в двухместных санях.

В ЦСП поздравили спортсменов, их тренеров и всю команду СШОР «Огонёк» с успешным завершением сезона.

