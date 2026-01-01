Жителя Прикамья осудили на 18 лет за убийство знакомой с особой жестокостью Поделиться Твитнуть

фото: Пермский краевой суд

Житель Очёра Пермского края признан виновным в убийстве и покушении на убийство с особой жестокостью. Суд также установил, что мужчина поджёг многоквартирный дом, что привело к гибели одного человека и материальному ущербу на сумму более 3,5 млн руб., сообщили в следкоме региона.

По данным следствия, в октябре 2024 года подсудимый, ранее судимый, из-за конфликта со знакомой и её сожителем решил убить их, устроив пожар в многоквартирном доме. Он поджёг вещи в подъезде, после чего огонь распространился на стены и дверь квартиры потерпевших. В результате пожара женщина погибла, а её сожитель смог выбраться и получить медицинскую помощь. Дом полностью сгорел, включая имущество жильцов.

Следствие провело обширные мероприятия, включая допросы свидетелей и потерпевших, а также судебные экспертизы. Виновный признал свою вину под тяжестью доказательств. Во время следствия он был заключен под стражу.

Суд приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство и покушение на убийство, а также за умышленное уничтожение имущества.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.