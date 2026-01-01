Промпроизводство в Прикамье показало рост на 3,5% На 74,2% выросло производство готовых металлических изделий

Пермьстат сообщил, что в январе — феврале текущего года индекс промышленного производства в Пермском крае составил 103,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале текущего года по сравнению с февралем прошлого года этот показатель достиг 102,5%, а по сравнению с январем текущего года — 95,4%.

В частности, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) выросло на 74,2% в январе — феврале текущего года, на 65,8% в феврале текущего года по сравнению с февралем прошлого года и на 10,7% по сравнению с январем текущего года.

В сфере производства и распределения газообразного топлива индекс составил 145,6% в январе — феврале текущего года, 141,8% в феврале текущего года и 92% по сравнению с январём текущего года.

Производство электрического оборудования также показало рост: 114,7% в январе — феврале текущего года, 96,5% в феврале текущего года и 93,2% по сравнению с январем текущего года.

Производство напитков увеличилось на 13% в январе — феврале текущего года, на 14,1% в феврале текущего года и на 24,5% по сравнению с январём текущего года.

