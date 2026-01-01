Пермский театр завоевал серебро на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье»

Подведены итоги окружного этапа фестиваля «Театральное Приволжье», организованного в рамках общественного проекта Приволжского федерального округа. Церемония награждения победителей краевого этапа традиционно прошла в День театра.

В этом году Пермский край привлек рекордное число участников: 3034 человека и 169 коллективов. Среди них было 149 детских театров, в которых участвовали 2699 юных артистов, а также 20 молодежных команд с 335 участниками, сообщили в минкульте.

На краевом этапе в номинации «Молодежный театр» пальму первенства завоевал авторский театр «17-я скрипка» под руководством Юлии Артемьевой. Их спектакль «Калека с острова И.» по пьесе Мартина Макдонаха погружает зрителей в атмосферу маленького, промозглого острова Инишман, где все знакомы друг с другом, каждый со своими странностями, и все мечтают о счастье. Постановка поднимает философский вопрос о том, что такое рай и «пускают ли калек в рай?».

В номинации «Детский театр» первое место досталось театру балета «Фуэте», который представил «Лавку чудес» — волшебный балет, основанный на итальянских народных сказках. Режиссером выступила Елена Левина. Сюжет рассказывает о любви простого сапожника и дочери богатого графа, а также о таинственной Хозяйке антикварной лавки, оживляющей старинные вещи по ночам.

Эти коллективы представляли Пермский край на окружном этапе конкурса, где были объявлены следующие результаты:

— в номинации «Лучшая мужская роль» победителем стал Арман Дерцян из театра «17-я скрипка» за спектакль «Калека с острова И.»;

— в номинации «Лучший молодежный театр» "серебро" завоевал авторский театр «17-я скрипка».

Фестиваль «Театральное Приволжье» для детских и молодежных театральных коллективов проводится с 2019 года по инициативе Игоря Комарова, полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе.

