В пермском аэропорту задерживаются несколько рейсов С опозданием прибудут самолёты из Шарм-эль-Шейха и Пхукета

Константин Долгановский

В аэропорту Большое Савино 30 марта задержан рейс FV 5970 из Шарм-эль-Шейха, который должен был прибыть в Пермь в 15:20, однако сейчас расчётное время 16:50. Кроме того, с опозданием на 25 минут прибудет рейс ZF 2964 из Пхукета: в 22:55 вместо 22:30.

В ночь на 30 марта с задержкой прибыли также рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга.

В связи с опозданием пассажирского самолёта из Шарм-эль-Шейха борт из пермского аэропорта вылетит в египетский курорт с задержкой. Он отправится в 18:00 вместо 17:20.

