Пермские онкологи внедрили стереотаксическую лучевую терапию для лечения рака печени

Министерство здравоохранения Пермского края

В Пермском краевом онкологическом диспансере начали применять стереотаксическую лучевую терапию для лечения злокачественных новообразований печени, сообщили в пресс-службе краевого минздрава.

Стереотаксическая лучевая терапия — это передовой метод борьбы с раком, который позволяет доставлять высокую дозу ионизирующего излучения непосредственно в опухоль, разрушая её.

Евгения Печорина, заведующая радиотерапевтическим отделением, рассказала, что в сентябре 2025 года в диспансере впервые применили этот метод для лечения метастазов в печени. «Использование современных технологий и высокопрофессиональной команды позволило нам успешно внедрить эту методику», — отметила она.

Этот метод особенно эффективен для лечения метастаз в лёгких, головном мозге и печени, иногда заменяя хирургическое вмешательство.

При облучении печени применяется система респираторного гейтинга, помогающая точно направить излучение на опухоль, учитывая её подвижность.

Стереотаксическая лучевая терапия хорошо переносится пациентами, не требует наркоза и может проводиться амбулаторно.

Лечение проводится индивидуально для каждого пациента, с использованием методов визуализации для контроля процесса.

Для подготовки к процедуре требуется несколько дней, включая компьютерную разметку, оконтуривание мишеней и верификацию плана.

Методика не подходит всем пациентам, так как некоторые виды опухолей не чувствительны к лучевой терапии, а распространённое поражение органа может ограничить её применение.

Заведующая также отметила, что за последние 20 лет в лечении онкологии произошли значительные изменения. Если раньше использовались гамма-аппараты и свинцовые блоки, то теперь применяются более современные технологии, такие как 3D-конформная радиотерапия и лучевая терапия с модулированной интенсивностью.

«Наша цель — не только спасти пациента, но и сохранить его качество жизни», — подытожила Евгения Печорина.

