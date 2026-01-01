В Прикамье подано 479 инициатив по благоустройству территорий Голосование стартует 21 апреля

Проект благоустройства набережной реки Юг / Пресс-служба Министерстве ЖКХ Пермского края

В Пермском крае завершился процесс сбора предложений от местных жителей по благоустройству общественных территорий, которые планируют включить во всероссийское голосование. Это мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью национального проекта «Инфраструктура для жизни».

В этом году в Прикамье было подано 479 заявок по благоустройству, что значительно превышает показатель прошлого года, когда поступило более 370 инициатив. Все предложения будут тщательно рассмотрены специальной комиссией на соответствие требованиям федерального проекта.

Голосование за объекты, которые будут благоустроены в 2027 году, стартует 21 апреля и продлится до 12 июня.

Также в краевом правительстве напомнили, что продолжается набор волонтеров для участия во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. Волонтеры будут знакомить жителей с проектами на информационных площадках и в общественных местах, а также помогать в упрощенном голосовании. Стать добровольцем может любой гражданин России старше 14 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ в разделе «Голосование за благоустройство 2026».

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.