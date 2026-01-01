Глава СКР потребовал доклад о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми

Следственный комитет России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Перми, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Пермскому краю.

Речь идёт о здании 1952 г.п., расположенном на ул. Богдана Хмельницкого в Закамске. Жители многоквартирного дома несколько лет не могут добиться расселения. Несмотря на то что в 2018 году здание признали аварийным из-за внушительного износа, благоустроенное жилье до сих пор не предоставлено.

По данным соцсетей, в доме разрушаются стены и перекрытия, нет горячей воды, холодная подается со слабым напором, а также регулярно происходят коммунальные аварии. При этом сроки расселения сдвинуты с 2024 на 2030 год.

В Следственном управлении СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело. Глава СК поручил руководителю регионального управления Денису Головкину представить отчет о предварительных и итоговых результатах расследования.

