«Пермэнергосбыт» отчитался о получении прибыли в 2,4 млрд рублей Выручка предприятия увеличилась на 13%

Публичное акционерное общество «Пермэнергосбыт» улучшило финансовые показатели. В 2025 году один из ведущих поставщиков электроэнергии в Прикамье получил чистую прибыль в размере 2,439 млрд руб., что на 14% превышает показатель 2024 года (2,146 млрд руб.). Эти данные приведены в годовом бухгалтерском отчете компании.

Выручка «Пермэнергосбыта» достигла 54,571 млрд руб., что на 13% больше по сравнению с предыдущим годом (48,611 млрд руб.). Оборотные активы снизились с 8,9 до 8 млрд руб. кредиторская задолженность составила 6,2 млрд руб.

«Пермэнергосбыт» — публичное акционерное общество «Пермская энергосбытовая компания». ПАО было зарегистрировано 1 апреля 2005 года на базе ФОП «Энергосбыт» ОАО «Пермэнерго». Основное направление деятельности — продажа электроэнергии. С 1 сентября 2006 года «Пермэнергосбыт» выступает в роли гарантирующего поставщика электроэнергии в Пермском крае. Руководит компанией генеральный директор Игорь Шершаков.





