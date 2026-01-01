В конце марта и начале апреля в Перми ожидается тёплая и сухая погода Осадки придут во второй половине недели

Константин Долгановский

Пермские синоптики прогнозируют, что в ближайшие семь дней жителей города ждёт тёплая и преимущественно сухая погода. Исключение составит только пятница, 3 апреля, когда через регион пройдёт атмосферный фронт: он принесёт небольшой дождь и немного снизит дневную температуру. В целом температура воздуха будет выше климатической нормы на 8-9°С.

Сегодня, 30 марта, прогнозируется малооблачная погода и без осадков. Ночью от -3 до +2°С, а днём +10…+15°С. Ветер — северо-восточный, 1-6 м/с.

Во вторник и среду тоже малооблачно. Ночью температура опустится до -3…+2°С, но днём воздух прогреется до +11…+16°С. Ветер будет северный, 2-7 м/с.

В четверг, 2 апреля, синоптики прогнозируют погоду без осадков. Ночью -3…+2°С, днём +10...+15°С. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Первые осадки в виде небольшого дождя ожидаются в пятницу. Днём температура воздуха составит от +7…+12°С.

